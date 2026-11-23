Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, inceledikleri güvenlik kamerası görüntülerinde dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvan tespit etti. Milli Parklar Müdürlüğü ve Sarıyer Zabıta ekipleri tarafından hayvanın yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerinin de bölgede yaşayanları tedbir almaları konusunda uyardığı öğrenildi.