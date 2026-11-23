Sarı-kırmızılı kulübün televizyonuna açıklamalarda bulunarak iddialara yanıt veren Abdülkerim Bardakcı, "Bir şey söylemek istiyorum çünkü ülke çalkalanıyor şu anda. Benim bir tane evde beslediğim aslan var, o da oğlum. Sadece bunu söyleyebilirim" dedi.