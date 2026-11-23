AYDIN'IN İncirliova ilçesinde 500 Bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamında yapılması planlanan 300 konutluk proje kapsamında toplam 44 hak sahibi belli olurken, gözler 30 Kasım'da başlayacak yeni sözleşme sürecine çevrildi. İncirliova'da 500 Bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamında yapılması planlanan 300 konutluk proje kapsamında İncirliova'da konut belirleme kurasına katılan 44 hak sahibinin sonuçlarına yer verildi. Listede hak sahiplerinin başvuru kategorileri, konut tipleri, blok, kat ve daire numaraları bulundu. Konut tahsisi yapılan hak sahiplerinin 2+1 ve 3+1 dairelere yerleştirildiği görüldü. Proje kapsamında gerçekleştirilen kura çekiminin ardından TOKİ tarafından yayımlanan ilanla konutlara ilişkin satış ve başvuru süreciyle ilgili bilgiler paylaşıldı.