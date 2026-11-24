Aydın Şehir Hastanesi, sağlık alanında iki önemli branşta sertifikalı eğitim verme yetkisi kazandı. Hastane, Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı ve Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı kapsamında Uygulama Yetkisi Belgesi almaya hak kazandı.

Eğitim yetkisi dolayısıyla düzenlenen belge tesliminde, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, yetki belgesini Aydın Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Özbağcıvan'a teslim etti. Türkiye'nin 81 ilinden kursiyerlerin kabul edileceği programlar kapsamında, yoğun bakım ve palyatif bakım alanlarında görev yapan sağlık personelinin mesleki donanımlarının artırılması amaçlanıyor. Eğitimlerde güncel tedavi ve bakım yöntemlerine uyum, hasta ve hasta yakınlarıyla etkili iletişim ve nitelikli sağlık hizmeti sunumu konularına ağırlık verilecek. İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Aydın Şehir Hastanesinin iki önemli alanda eğitim yetkisi kazanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, süreçte emeği geçen hastane yönetimine, eğitim ekibine ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Şenkul, eğitim programlarının Aydın'a ve ülke sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.