Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Alsancak semtinde bir optik mağazasında yaşanan hırsızlık olayı pes dedirtti. Müşteri gibi mağazaya giren kadın, iş yeri sahibiyle sohbet edip ürünleri incelediği sırada piyasa değeri 25-30 bin lirayı bulan iki güneş gözlüğünü alarak kayıplara karıştı. Şüphelinin sergilediği rahat tavırlar nedeniyle durumdan şüphelenmeyen mağaza sahibi Ecem Apaydın, hırsızlığı sonradan fark etti.

Kadının bir süre sonra kendisinden bir bardak su istediğini anlatan Apaydın, o sırada eşinin evden güvenlik kameralarını canlı olarak izlediğini söyledi. Eşinin kadının el kol hareketlerinden şüphelenerek görüntüleri kontrol ettiğini ve gözlükleri aldığı anı fark ettiğini belirten Apaydın, "Eşim beni defalarca aradı ancak mağazada müşteri olduğu için telefonu açmadım. Kadına suyunu verdim, o da içti. Yaklaşık üç kez aramasını meşgule attım. Kadın tam kapıdan çıkarken telefonu açtım. Eşim telaşla, 'Tut, tut. Hırsız, gözlük çaldı' diye bağırmaya başladı" dedi.

PEŞİNDEN KOŞTU ANCAK KÖŞEYİ DÖNMÜŞTÜ

Eşinin uyarısıyla kadının arkasından koştuğunu ancak şüphelinin köşeyi döndüğünü ifade eden Apaydın, daha fazla ilerleyemediğini belirtti. İçeride başka bir kişinin bulunabileceğini ve eşinin görüntüleri yanlış yorumlamış olma ihtimalini düşündüğünü anlatan Apaydın, ayrıca haklıyken haksız duruma düşmekten çekindiğini söyledi. Apaydın, "Bir insana böyle bir ithamda bulunmak doğru gelmedi. Kadın farklı bir iddiada bulunabilirdi. Bu nedenle dükkana dönerek polisi aradım ve şikayetçi olduk" ifadelerini kullandı.

ŞÜPHELİNİN DAHA ÖNCE DE BENZER OLAYLARA KARIŞTIĞI BELİRTİLDİ

Polisin kendilerine şüphelinin daha önce de benzer olaylara karıştığını ve yüz tanıma sistemi üzerinden tespit edildiğini söylediğini aktaran Apaydın, şu ana kadar yakalanıp yakalanmadığı konusunda kendilerine bilgi verilmediğini kaydetti. Şüphelinin kimliğinin tespit edildiği ve polis ekiplerinin yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.