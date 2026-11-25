Aydın Şehir Hastanesi doktorlarından Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. B.S. hakkında ortaya atılan mobbing ve nefret söylemi iddiaları sağlık camiasını ayağa kaldırdı. Hemşirelere yönelik baskıcı davranışlarda bulunduğu ve çalışma ortamında "Türklerden nefret ediyorum" şeklinde ifadeler kullandığı öne sürülen doktor hakkında biri idari, diğeri adli olmak üzere iki ayrı soruşturma başlatıldı. Lübnan asıllı Op. Dr. B.S. hakkında çalışma arkadaşlarından gelen şikayetler üzerine harekete geçildi. Doktorun birlikte görev yaptığı hemşirelere mobbing yaptığı iddia edildi. Soruşturmayı daha da dikkat çekici hale getiren iddia ise doktorun Türklere yönelik nefret söylemleri kullandığının öne sürülmesi oldu. Ortaya atılan iddiaların ardından hastane yönetimi tarafından doktor hakkında idari soruşturma başlatıldı. Mobbing iddiaları kurum bünyesinde incelenirken, nefret söylemi iddialarıyla ilgili olarak da Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrı bir adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Hakkındaki iddiaların araştırılması amacıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında Op. Dr. B.S.'nin görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Öte yandan soruşturma kapsamında iddiaların tüm yönleriyle araştırıldığı, tarafların ifadelerinin alınacağı ve delillerin değerlendirileceği öğrenildi.