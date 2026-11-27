AYDIN'IN Efeler ilçesinde yalnız yaşayan 58 yaşındaki Aydın Mucek evinde ölü bulundu. Yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen Mucek'in cansız bedeni, yakınlarının ve komşularının ihbarı üzerine ortaya çıktı. Olay, Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde, 1653 Sokak ile Şerbetçi Caddesi'nin kesiştiği noktada bulunan 7 katlı binada meydana geldi. Mucek'ten bir süredir haber alamayan durumu yetkililere bildirdi. Kapının açılmasıyla birlikte ağır bir koku binaya yayıldı. Kapının arkasında sandalye bulunurken, intihar ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.