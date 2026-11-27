Haberler Manisa Şehre yakın iletişime uzak Şehre yakın iletişime uzak Manisa merkeze sadece 12 kilometre mesafedeki Gökçeler sakinleri 21. yüzyılda iletişim kurabilmek için hala dağa tepeye çıkmak zorunda kalıyor. Köylüler, teknoloji çağında şehrin bu kadar yakınında yaşadıkları esarete isyan ediyor CÜNEYT HASÇELİK









MANİSA'NIN Yunusemre ilçesine bağlı Gökçeler Mahallesi'nde yıllardır telefon ve iletişim sorunu yaşanıyor. Manisa şehir merkezine 12, İzmir'e ise sadece 17 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal mahallede cep telefonları neredeyse hiç çekmiyor.

Vatandaşlar telefon görüşmesi yapabilmek için kayalıklara ve yüksek tepelere çıkmak zorunda kalıyor. Özellikle sağlık sorunları, yangın ve güvenlik gibi acil durumlarda iletişim kurulamaması ciddi endişeye yol açıyor.