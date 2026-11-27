MANİSA'NIN Yunusemre ilçesine bağlı Gökçeler Mahallesi'nde yıllardır telefon ve iletişim sorunu yaşanıyor. Manisa şehir merkezine 12, İzmir'e ise sadece 17 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal mahallede cep telefonları neredeyse hiç çekmiyor.
Vatandaşlar telefon görüşmesi yapabilmek için kayalıklara ve yüksek tepelere çıkmak zorunda kalıyor. Özellikle sağlık sorunları, yangın ve güvenlik gibi acil durumlarda iletişim kurulamaması ciddi endişeye yol açıyor.
'ÖLSEK ULAŞAMIYORUZ'
KIŞ nüfusu 50-60 civarında olan yaz aylarında ise 300-350 kişiye kadar ulaşan mahallenin muhtarı Burhan Karagülle, yaşanan iletişim sorununun mahalle sakinlerinin günlük yaşamını da olumsuz etkilediğini kaydetti. Karagülle, "Ne yaptıysak bu sorunumuza çözüm bulamadık. Yaptığımız girişimler hep sonuçsuz kalıyor. Ölüyorsak ambulansa, yanıyorsak itfaiyeye ulaşamıyoruz. Acil durumlarda çaresiz kalıyoruz. Yetkililerden çözüm bekliyoruz" dedi.