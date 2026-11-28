AYDIN'IN Söke ilçesinde yıllarca gizli kalan bebek ölümleriyle ilgili ortaya atılan iddialar Türkiye'yi sarsarken, Keskinler ailesine ilişkin davalarda yeni bir karar daha çıktı. 2003 yılında 15 aylık oğlu Armağan'ın ölümü nedeniyle 2024'te müebbet hapis cezasına çarptırılan Hüseyin Keskin, bu kez İffet bebeğin öldürülmesi suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

SON SAVUNMASINI YAPTI

KESKİNLER ailesindeki olaylar, 2025 yılında Hüseyin Keskin'in oğlu Vefa Keskin'in katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamalarla geniş kitlelere ulaşmıştı. Vefa Keskin, babası Hüseyin Keskin'in kendisini "mehdi" ilan ettiğini, aile bireyleri üzerinde fiziksel ve psikolojik baskı kurduğunu ileri sürmüştü. Mahkeme salonunda hazır bulunan Hüseyin Keskin, son savunmasını yaptı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, "Ben bir şey yapmadım, karıncayı bile incitemem" diyerek beraatini istedi. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hüseyin Keskin'i İffet bebeği kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına da hükmedildi.