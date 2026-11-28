Büyük Menderes Nehri'nin Ege Denizi'ne döküldüğü noktada inşa edilen regülatörün şantiyesini ziyaret eden DSİ 21. Bölge Müdürü Birol Çınar, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Projenin tamamlanmasıyla deniz suyunun tarım arazilerine ulaşmasından kaynaklanabilecek tuzlanma riskinin önüne geçilmesi ve Söke Ovası'nın verimli topraklarının korunması hedefleniyor. Projenin dikkat çeken yönlerinden biri de Bafa Gölü'nde yaşayan yılan balıklarının göç güzergâhının korunması olacak. Bu kapsamda regülatörde balıkların geçişini sağlayacak özel geçitler yapılacak.Yılan balıkları Meksika açıklarındaki Sargasso Körfezi'nde dünyaya geliyor. Larva halinde okyanus yolculuğuna başlayan balıklar, yaklaşık 3 yıl süren ve 7 bin kilometreyi bulan yolculuğun ardından Cebelitarık Boğazı'nı geçerek Akdeniz ve Ege üzerinden Bafa Gölü'ne ulaşıyor. Bafa Gölü'nü yaşam alanı olarak seçen yılan balıkları, burada gelişip belirli bir olgunluğa ulaştıktan sonra üremek için yeniden Meksika açıklarındaki Sargasso Körfezi'ne doğru yola çıkıyor. Böylece binlerce kilometrelik zorlu yolculuklarıyla yaşam döngülerini tamamlıyorlar.