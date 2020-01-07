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'de mi? 7 Ocak Salı Balıkesir açıklaması

Balıkesir'de okullar tatil mi? 7 Ocak Salı Balıkesir kar tatili açıklaması

07.01.2020, 10:40

Soğuk ve kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verilirken öğrenciler de 'bugün mi?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki 'de bugün okullar ? İşte detaylar...

Kar tatili haberini yakından takip eden öğrenciler ve veliler tarafından Balıkesir'de bugün okullar tatil mi? sorusu merak konusu oldu. Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle kar tatili haberleri de gelmeye devam ediyor. Peki Balıkesir'de bugün okullar tatil mi? İşte 7 Ocak Salı Balıkesir kar tatili haberleri...

BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada "Sındırgı ilçesinde kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahallelerden Çayır, Gözeren, Tepeköy, Yaylabayır, Kürendere, Çıktıkçı, Şapçı, Sinandede, Kınık, Yüreğil ve Şahinkaya kırsal mahallerinde taşıma ile ilçe merkezindeki okullara gelen öğrencilerimiz için 07.01.2020 Salı günü eğitim-öğretime ara verilmiştir" açıklaması yapıldı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Balya ve çevresinde sabah başlayan kar yağışının etkisini sürdürdüğü bildirildi. Açıklamada, kırsal mahallelerden ilçe merkezine taşımalı sistem kapsamında gelen öğrenciler için okulların bugün tatil edildiği duyuruldu.

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