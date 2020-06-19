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Haberler Balıkesir Koronavirüsün ilacı Kaz Dağları’ndan

Koronavirüsün ilacı ’ndan

Edremit’teki Bilim ve Köyü’nde dikimine başlanan Artemisia Annua (Peygamber Süpürgesi) bitkisi, hem korona virüsüne karşı ilaç üretimine hem de bölgenin sağlık turizmine kazandırılmasına katkı sağlayacak.

Koronavirüsün ilacı Kaz Dağları’ndan
Giriş Tarihi: 19.6.2020

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kaz Dağları'nda antiviral etkileriyle son günlerde gündeme gelen Artemisia Annua (Peygamber Süpürgesi) bitkisinin üretimi için adaptasyon çalışmalarına başlandı. Artemisia Annua fidelerinin Kaz Dağları'na dikildiğini söyleyen Prof. Dr. Gülendam Tümen, "Bitki gelişiminin ardından ekstraksiyon yöntemiyle ekstreler hazırlanıp, halkın kullanıma sunulacak. Artemisia Annua, korona virüsünün en önemli tedavi ilaçlarından biri olarak gösterilmekte. Bugün Çin, Malezya, Endonezya, Madagaskar gibi ülkelerde Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacın ülkemizde üretilmesi için ilk adım atıldı" dedi.

ADAPTASYON ÇALIŞMASI
Ar-Ge firması sahibi Faruk Durukan, "Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nden temin edilen 'Artemisia Annua' dediğimiz sıtmada kullanılan, daha önce de çeşitli virüsler üzerinde çalışma yapılmış olan bir bitki. Biz bunları Kaz Dağları Bilim Köyü'nde dikerek, adaptasyon çalışmasına başlıyoruz. Çalışmamızın bundan sonraki kısmında bitkilerin etken maddelerine bakarak, korona virüsü ilaç çalışmalarına devam edeceğiz" diye konuştu.

YÖRE HALKINA EK GELİR
Artemisia Annua'nın antiviral etkilerine dikkat çeken eczacı Filiz Özler ise, "Kaz Dağları Bilim ve Sağlıklı Yaşam Köyü'nde, bu bitkinin Kaz Dağları'ndaki adaptasyon çalışmasını başlattık. Bu bitkinin antiviral aktivitesi çok yüksek. Yani virüsler üzerinde çok etkili. Bundan elde edilen ekstrenin sağlıkta çok büyük etkileri olacağını düşünmekteyim. Ben burada gönüllü olarak çalışıyorum. Aynı zamanda bu bitkinin tarımıyla yöre halkına da gelir sağlanmış olacak. Umarım çalışmalar yararlı olur" dedi.

SAĞLIK TURİZMİNE KATKI
Projenin turizm kısmında çalışmalara gönüllü katkı veren Doğa Fidan da, bölgedeki tıbbi bitki üretiminin artırılmasıyla, Kaz Dağları'ndaki sağlık turizmine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Fidan, "Deniz turizminin yanında, burada en önemli nokta Kaz Dağları'nı hiçbir zarar verilmeden sağlık turizmine kazandırmak. Amacımız hem bilime hem de yöre halkına ve ilerleyen günlerde de virüsten kurtulmamızın ardından turizme katkıda bulunmak" diye konuştu.

SUAT SALGIN

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