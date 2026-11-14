İzmir'deki garajda verilen rüşvetler ortaya çıktı! Halk TV soruşturmasında 5 tutuklama...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın Halk TV sahibi firari Cafer Mahiroğlu hakkında yürüttüğü rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, suç örgütü ve kara para aklama soruşturmasında, belediye ihaleleri ile hakediş ödemelerine ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya çıktı. İkinci dalga operasyona ilişkin hazırlanan sevk yazısında; hakedişlerin ödenmesi karşılığında elden verilen eurolar, aylık düzenli rüşvet ödemeleri ve otoparkta teslim edilen para dolu çanta ayrıntıları anlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığı'nda kontrolör olarak çalışan Mehmet Meral, Makine İkmal Daire Başkanı olarak belirtilen Haluk Harun Tuzsuzoğlu, ihale döneminde İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yaptığı kaydedilen Ramazan Tezcan, BUSTECH'in ofis çalışanı Filiz Bulut, Buca Belediye Başkan Yardımcısı olduğu belirtilen İbrahim Tuncol ve BUSTECH'in yönetimini vekâletle yürüttüğü belirtilen Doruk Bulut , tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

HAKEDİŞİ ALMAK İÇİN YÜZDE 10 RÜŞVET

Sevk yazısına göre, YST firmasının İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 440 milyon TL hakediş alacağının ödenmesi için yüzde 10 rüşvet karşılığında anlaşma yapıldığı belirtildi. Makine İkmal Daire Başkanı olarak belirtilen Haluk Harun Tuzsuzoğlu ile ihale döneminde genel sekreter olarak görev yaptığı, Ramazan Tezcan ile süreçte birlikte hareket ettiği iddia edildi.

Savcılık, firmaya üç taksitte toplam 120 milyon TL ödeme yaptırıldığını, aynı tarihlerde hakediş ödemeleri karşılığında elden 230 bin euro rüşvet verildiğini aktardı.