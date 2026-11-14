Haberler İzmir İzmir'in yıllardır çözülemeyen sorunu yeniden gündemde! AK Partili Tekin’den ŞPO’ya Basmane Çukuru tepkisi... İzmir'in yıllardır çözülemeyen sorunu yeniden gündemde! AK Partili Tekin’den ŞPO’ya Basmane Çukuru tepkisi... AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ercan Tekin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nın ikinci birleşiminde yaptığı konuşmada, Basmane Çukuru projesine ilişkin Şehir Plancıları Odası’nın açıklamalarına tepki gösterdi. ERTAN GÜRCANER









Tekin, İzmir'in yıllardır çözülemeyen sorunlarından biri olan Basmane Çukuru'nun çözümü için Cemil Tugay'ın önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirterek, "Cemil Tugay, İzmir'in ve İzmirlinin yararına olacak şekilde çözmek için sadece elini değil, gövdesini de taşın altına koymuştur. Sayın Tugay'ın yönettiği bu belediye hiçbir kimsenin ve hiçbir azınlığın çıkarını çoğunluğun çıkarının önüne koymadan sadece bu kente hizmet edecektir." İfadelerini kullandı.

AK Partili İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ercan Tekin, Basmane Çukuru tartışmalarına ilişkin Şehir Plancıları Odası'na tepki gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci birleşiminde konuşan Tekin, Cemil Tugay'ın sorunun çözümü için önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı, "Planlaması 40 yıl önceye dayanan, 29 yıl önce kat karşılığı sözleşmesi yapılan, bugün Basmane Çukuru adı ile anılan proje İzmir'in kangren olan sorunlarından biridir. Burhan Özfatura, Ahmet Piriştina, Aziz Kocaoğlu, Tunç Soyer gibi dört belediye başkanını eskiten bu sorunu, Cemil Tugay, İzmir'in ve İzmirlinin yararına olacak şekilde çözmek için sadece elini değil, gövdesini de taşın altına koymuştur. İzmirlilerin oylarıyla Büyükşehir Belediye Meclisine seçilmiş olan 30 İlçe Belediye Başkanının da içinde bulunduğu tüm partilerin Belediye Meclis üyelerinin oy birliği ile 16.01.2026 tarihinde Basmane Çukurunun çözümü için 116 nolu kararı alınmıştır. Geçtiğimiz gün odanın yaptığı açıklama çok manidardır. Bugüne kadar bu ton ve sertlikte geçmiş belediye başkanlarının resmini koyarak hiçbir açıklama yapmayan Oda yönetiminin niyetinin ne olduğunu İzmir halkının takdirine bırakıyorum. 2024 yerel seçimlerinde oy kullanan 2 milyon 734 bin 107 İzmirlinin iradesini temsil eden Meclisin yerine kendini koyan, kendi meslektaşlarının bile hepsini temsil etmeyen bu meslek odası yönetimine tavsiyem, siyaset yapacaklar ise İzmir'in geleceğini kendi kariyerlerine basamak yapmamalarıdır."