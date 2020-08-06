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Haberler Balıkesir Ege Denizi’nde sığınmacılara Yunan zulmü

’nde sığınmacılara Yunan zulmü

Midilli Adası’na gidebilmek için ’ne iki ayrı lastik botla açılan 43 denizin ortasında Yunan botlarıyla karşılaştı. Yunanlıların Türk karasularına ittiği , ve uyruklu 43 sığınmacı çaresiz geri dönmek zorunda kaldı.

Ege Denizi’nde sığınmacılara Yunan zulmü

06.08.2020, 15:05 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020,15:17

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gidebilmek için Ege Denizi'ne iki ayrı lastik botla açılan 43 sığınmacı denizin ortasında Yunan Sahil Güvenlik botlarıyla karşılaştı.


Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin önce botlarını patlatıp daha sonrada Türk karasularına ittiği Suriye, Afganistan ve Somali uyruklu 43 sığınmacı çaresiz geri dönmek zorunda kaldı.


Ayvalık'a bağlı Altınova Mahallesi sahiline dönen 43 kişilik gruptan 30'unu İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Altınova-İskele Sahil Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri teslim alırken, 12 kişilik Somali uyruklu grup ise Altınova Mahallesi otogarına gönderildi. Muhabirimize açıklamalarda bulunan sığınmacılar Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin insanlık dışı hareketine tepki gösterdi.

IHA

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