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Ege Denizi’nde sığınmacılara Yunan zulmü

Midilli Adası’na gidebilmek için Ege Denizi’ne iki ayrı lastik botla açılan 43 sığınmacı denizin ortasında Yunan Sahil Güvenlik botlarıyla karşılaştı. Yunanlıların Türk karasularına ittiği Suriye, Afganistan ve Somali uyruklu 43 sığınmacı çaresiz geri dönmek zorunda kaldı.

06.08.2020, 15:05 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020,15:17