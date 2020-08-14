  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Balıkesir İvrindi'de jandarmadan tarihi eser operasyonu

'de jandarmadan operasyonu

'de tarihi eserleri 500 bin liraya satmaya kalkan şahıs jandarma tarafından yakalandı. Şüphelinin ev ve aracında yapılan aramalarda 1 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen vazo, 2 adet bronz heykel, 2 adet bronz kap ele geçirildi.

İvrindi'de jandarmadan tarihi eser operasyonu

14.08.2020, 10:12 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020,10:17

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde elinde bulunan tarihi eserleri 500 bin liraya satmaya kalkan şahıs jandarma tarafından yakalandı. Şüpheli şahsın ev ve aracında yapılan aramalarda tarihi eserler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet ve Tarihi Eser Kaçakçılığı suçuna yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, İvrindi ilçesinde H.K. isimli şahsın elinde bulunan 5 adet Tarihi Eseri 500 bin TL karşılığında satmaya çalıştığı bilgisinin alınması üzerine, şüphelinin ev ve aracında yapılan aramalarda 1 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen vazo, 2 adet bronz heykel, 2 adet bronz kap ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konulup, şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı

IHA

Aydın'da 1204 şişe etil alkol ele geçirildi Dövülerek öldürülmüştü! O mekanın sahibi tutuklandı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İvrindi'de jandarmadan tarihi eser operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA