Ayvalık’ta bir mahalleye Covid-19 karantinası

Ayvalık'ın kırsal mahallelerinden Beşiktepe, Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle karantina altına alındı.

Hastalığın yayılımını önlemek amacıyla Ayvalık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla saat 21.00'den itibaren mahallenin tüm giriş çıkışları İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından kapatıldı.

Mahalleye giriş çıkışların ikinci bir emre kadar yasaklandığı öğrenildi.

Ayvalık'ta halen Tıfıllar ve Hacıveliler kırsal mahalleleri de karantina altında tutuluyor.

Allıören köyünde karantina süresi 5 gün uzatıldı

Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı