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’ta bir mahalleye Covid-19 karantinası

’in ilçesinin kırsal mahallelerinden 110 haneli 275 kişilik nüfusa sahip Beşiktepe köyü altına alındı. Mahalleye giriş çıkışların ikinci bir emre kadar yasaklandığı öğrenildi.

Ayvalık’ta bir mahalleye Covid-19 karantinası
İHA

01.03.2021, 08:57

Ayvalık'ın kırsal mahallelerinden Beşiktepe, Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle karantina altına alındı.
Hastalığın yayılımını önlemek amacıyla Ayvalık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla saat 21.00'den itibaren mahallenin tüm giriş çıkışları İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından kapatıldı.

Mahalleye giriş çıkışların ikinci bir emre kadar yasaklandığı öğrenildi.

Ayvalık'ta halen Tıfıllar ve Hacıveliler kırsal mahalleleri de karantina altında tutuluyor.

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