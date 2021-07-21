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Haberler Balıkesir Gönen Çayı, fabrika atıklarıyla yok ediliyor

Gönen Çayı, fabrika atıklarıyla yok ediliyor

Gönen Çayı, fabrika atıklarıyla yok ediliyor

21.7.2021

Balıkesir'de Kaz Dağları'ndan başlayan ve birçok dere ile birleşerek, Erdek Körfezi'ne ve Marmara Denizi'ne dökülen Gönen Çayı renk değiştirdi. Sanayi atıkları nedeniyle rengi siyaha dönen Gönen Çayı'nı görenler tedirgin olurken, Marmara Denizi'nin ise kirliliğinin artmasına neden oluyor.

Güney Marmara Doğal ve Kültürel Çevreyi Koruma Derneği Bandırma Şube Başkanı Gültekin Mutlu, "Gönen Çayı'nın kirleticilerinin başında, Gönen Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalar geliyor. Onlarca sanayi kuruluşu atık tesislerini çalıştırmadan atıklarını Gönen Çayı'na deşarj ettikleri için, çay hızlı bir şekilde kirleniyor. Maalesef bu kirliliğin önüne geçilmek için bazı çalışmalar yapılsa bile yeterli gelmiyor" diye konuştu.

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