Cani kocanın ifadesi kan dondurdu

Bandırma'daki Özgürlük Sitesi'nde meydana gelen olayda, Cüneyt Kırık 5 aydır ayrı yaşadığı eşi Kader Kırık'la (46) barışmak için gece geç saatte kapısına dayandı. Kırık çifti burada kavgaya tutuşunca öfkeli koca iki çocuk annesi eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü.

KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

EMNİYETİ arayarak kendini ihbar eden Cüneyt Kırık, emniyetteki ifadesinde eşini çok sevdiğini ve kıskançlık yüzünden cinayeti işlediğini söyledi. Ayrılığı kabullenemediğini söyleyen katil koca, "Bir anda gözüm döndü. Elime bir bıçak aldım. Eşim banyoya girmek istedi. Ben de arkasından koştum ve bıçağı boğazına sapladım" dedi. Cüneyt Kırık, çıkarıldığı mahkemece kasten adam öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHSAN KARATAŞ