Haberler Çanakkale Çanakkale'de fırtına az kalsın faciaya sebep olacaktı! Seferler iptal edildi, ağaçlar devrildi... Çanakkale'de fırtına az kalsın faciaya sebep olacaktı! Seferler iptal edildi, ağaçlar devrildi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerinin ardından Çanakkale'de kuvvetli fırtına etkili oluyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle seferleri iptal ederken, fırtına cami avlusunda yer alan ağacın devrilmesine neden oldu. Çevrede bulunanlar son anda kurtuldu. İşte detaylar... AJANSLAR









Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerinin ardından Çanakkale'de kuvvetli fırtına etkili oluyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle bugün Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli- Bozcaada hattında yapılan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Öte yandan kentte 60-75 km/saat ile yer yer 90 km/saati bulan rüzgar nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir hattındaki feribot saatleri azaltılırken, Çanakkale-Eceabat hattındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

VALİLİKTEN UYARI Çanakkale Valiliği de kentte bugün etkili olacak sağanak ve fırtınaya karşı uyardı. Açıklamada, "Meteorolojik değerlendirmelere göre, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren ilimizin kuzeybatı kesimlerinden başlayarak etkisini artıracak rüzgarın, 2 Aralık 2026 Çarşamba günü gece saatlerine kadar ilimiz genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına (60-75 km/saat) ve kısa sürelerle kuvvetli fırtına (75-90 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur.