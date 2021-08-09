Balıkesir'deki korkunç kazada kahreden detay! Ablası gibi doktor olacaktı...

Balıkesir'de meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşların isimleri şu şekilde belirlendi: Ahmet Yağlıdere, Hatice Çelikörs, Kamuran Demir, Şennur Tokur, Feruz Demir, Ozan Ahmet Akızılırmak, Akın Duru, Cengiz Umut, Ahmet Işıklar, Nurten Eruçar, Bilge Toker, Nilay Işıklar, Melissa Kızılırmak, Sevim Kızılırmak ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi... Kazada hayatını kaybeden tüm vatandaşların ocağına kor düşerken her biri farklı bir hayat hikayesi barındıran derin acılar da beraberinde geldi. Balıkesir çevreyolunda meydana gelen otobüs kazasında vefat edenlerden biri de henüz 24 yaşında olan TIP Fakültesi son sınıf öğrencisi Bilge Toker oldu.





HABER AYVALIK'TAKİ AİLESİNİ YIKTI

Sabah saatlerinde Zonguldak'tan İzmir'e giderken Balıkesir'in Edremit ilçesinde takla atan yolcu otobüsünde hayatını kaybedenlerin arasında tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Bilge Toker'in de bulunması Ayvalık'ı yasa boğdu.



BU YIL MEZUN OLUP ATANACAKTI

15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasınad takla atan yolcu otobüsünde hayatını kaybeden Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi olan 24 yaşındaki Bilge Toker, bu yıl mezun olup, gelecek sene de doktor olarak atanabilmenin hayalini kuruyordu.



ABLASI GİBİ DOKTOR OLACAKTI

Ayvalık'ta uzun yıllar İlçe Tarım Müdürü olarak görev yapan ve ilçe halkının çok sevdiği Hüseyin Toker'in iki kızından küçüğü olan Bilge Toker'in elim kazada hayatını kaybetmesi ilçeyi derin bir üzüntüye boğdu. Bilge Toker, cana yakınlığı ve yardımseverliğiyle gönüllerde taht kurmuştu.

Toker'in ablası İlke Toker gibi doktor olmak için yıllarca emek verdiği eğitim hayatının bu acı kazayla sonlanması Türkiye'yi hüzne boğdu.





PAYLAŞILAN FOTOĞRAFLAR ABLASINA AİT

Diğer yandan Bilge Toker'in vefatı ve taziye için paylaşılan bazı fotoğrafların yanlış olduğu bilgisi aktarıldı. Fotoğraflardaki ismin Bilge Toker'in ablasına ait olduğu belirtildi.



ÜNİVERSİTEDEN TAZİYE MESAJI

Düzce Üniversitesi'nden Bilge Toker için bir taziye mesajı yayınlandı. Mesajda "Tıp Fakültesi intern öğrencimiz Bilge Toker'i kaybeymenin acısını yaşıyoruz. Öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz..." denildi.





BİR TIP ÖĞRENCİSİ DE YARALI

Diğer yandan Balıkesir'deki otobüs kazasında bir tıp öğrencisinin daha yaralandığı belirtildi. Edinilen son dakika bilgisine göre kazada yaralanan tıp fakültesi öğrencisinin ismi Ayşegül Kısa.

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