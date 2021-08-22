Dört gündür kayıp kızın cansız bedeni bulundu

BALIKESİR'İN Bigadiç ilçesinde 18 Ağustos'ta evinden sadece kimliğini alarak kayıplara karışan 17 yaşındaki Hatice Gül Yıldız'ın cesedi ilçeye 6 kilometre uzaklıktaki Yörücekler Barajı'nın sulama kanalında bulundu.

Genç kızın cesedini kanala su vermek üzere barajın kapaklarını açmak için gelen sulama birliği görevlisi buldu. Olay yerine gelen emniyet güçleri genç kızın cesedini kanaldan çıkardı.

■ SUAT SALGIN