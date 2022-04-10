‘Yanlışlıkla’ dedi 13 yara izi çıktı

Bandırma'da yaşayan Kader Kırık, 1 yıl önce evlendiği Cüneyt Kırık'tan boşanmak isteyip ayrı bir eve taşındı. Cüneyt Kırık ise, barışmak istediği Kader Kırık ile konuşmak için kaldığı Özgür Sitesi'ndeki evine gitti. Kader Kırık teklifi reddedince kavga çıktı. Cüneyt Kırık, yanında getirdiği bıçakla Kader Kırık'ın boğazını kesip polisi arayarak kendisini ihbar etti.

RAPOR ORTAYA ÇIKARDI

Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Cüneyt Kırık'ın yargılanmasına önceki gün devam edildi. Duruşmada tarafların avukatları ile yakınlarının yanı sıra kadın derneklerinin üyeleri de hazır bulundu. Hakim, adli tıp kurumundan gelen Kader Kırık'ın el ve boynunda kesici ve delici aletten kaynaklanan 13 yaranın olduğu ve boyun kısmında 1,5 santimetrelik derinin kalktığını belirten raporu okudu.

'BEN SUÇSUZUM' DEDİ

Ardından söz alan Cüneyt Kırık ise yöneltilen suçlamayı kabul etmeyip, eşini sevdiğini söyledi. Olay günü konuşup barışmak için evine gittiği Kader Kırık ile aralarında tartışma yaşandığını belirten Cüneyt Kırık, "Poşet içerisinde bulunan elimdeki bıçak yere düştü. Bıçağı Kader aldı. Daha sonra beni dövmek için saldırdı. Bu sırada elindeki bıçakla yanlışlıkla boğazını ve boynunu kesti. Suçsuzum" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

MAHKEME heyeti duruşmayı ertelerken, sanığın Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde muayene edilerek akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verdi.

SUAT SALGIN