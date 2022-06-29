Avlu’dan sonra ikinci skate park

Şehrin dört bir yanında gençlerin verimli vakit geçireceği alanları artıran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Avlu'dan sonra, ikinci skate parkı da Atatürk Parkı'na kuruyor. Altıeylül İlçesi, Atatürk Parkı'nda gençleri aksiyon ve adrenalinle buluşturacak olan ve tamamlanması heyecanla beklenen park, bin 250 metrekare alan üzerinde kurulu.

Çalışmaların devam ettiği skate park, tamamlandığında Balıkesirli gençler skate parkta; spor, bisiklet, kaykay ve paten ile eğlenerek vakit geçirebileceği yepyeni bir alana sahip olacak. Hem amatör hem de profesyonel kay kay sporcularını ağılayabilecek şekilde tasarlanan park; spor, eğitim ve eğlenceyi bir araya getirecek.