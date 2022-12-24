Kocası Cansu’yu barışmak istemediği için katletmiş

İZMİR Konak'ta, boşanma aşamasında olduğu Cansu Aydoğdu'yu (32) geçtiğimiz Mayıs ayında bıçaklayarak öldüren, kayınvalidesi Nedime Geyik'i (49) de aynı bıçakla ağır yaralayan tutuklu sanık Metin Aydoğdu (44) hakkında iddianame hazırlandı.

Cansu'yu barışma teklifini kabul etmediği için 22 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirtilen Metin Aydoğdu'nun ifadeleri de iddianamede yer aldı. Katil koca olay günü çocuğu D.A.'yı almak için adrese gittiğini, çıkan tartışmada kendisine hakaret edildiği için öfkesine yenik düşüp, iki eylemi gerçekleştirdiğini söylediğine vurgu yapıldı.

Toplanan deliller ve alınan ifadeleri ışığında savcı, Metin Aydoğdu'nun 'eşi kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15 yıla kadar hapis cezası istedi.