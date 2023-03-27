Alkolü fazla kaçıran genç kendisini bıçakladı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bıçakla yaralanan O.K., (27) kendisine yardım etmek isteyen ekiplere hakaret etti. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bıçakla yaralanan bir kişinin yerde yattığı ihbarı üzerine bölgeye gitti. Polis ve çağırılan sağlık ekipleri, isminin O.K. olduğu belirlenen gence yardım etmek istedi. Ancak bu sırada cep telefonu mesajlarına bakan O.K., kendisi ile konuşan polis ve sağlık görevlilerine hakaret etti. Kendisini sol bacağı ve kasığından bıçakladığını söyleyen O.K.'nin alkollü olduğu öğrenildi. Büyük uğraşlar sonucu ikna edilerek hastaneye kaldırılan O.K., ameliyata alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, O.K.'nin bir başka kişi tarafından bıçaklanmış olabileceği ihtimalini araştırıyor.



SUAT SALGIN

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