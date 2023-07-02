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Haberler Balıkesir Ayrılmak istediği sevgilisi katletti

Ayrılmak istediği sevgilisi katletti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Onur Öztürk, ayrılmak istediğini söylediği sevgilisi Tuğba Ünlü tarafından bıçaklanarak can verdi

SUAT SALGIN
Ayrılmak istediği sevgilisi katletti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşanan korkunç olayda 36 yaşındaki Onur Öztürk, 32 yaşındaki sevgilisi Tuğba Ünlü tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Balıkesir Paşabayır Mahallesi Tünel Üstü Sokağı'nda bir apartman dairesinde Onur Öztürk kız arkadaşı Tuğba Ünlü'den ayrılmak istediğini söylemesi üzerine iki sevgili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Tuğba Ünlü mutfaktan aldığı ekmek bıçağını erkek arkadaşının göğsüne sapladı.

KALDIRIMA YIĞILDI

Yaralı halde evden çıkarak hastaneye gitmeye çalışan Onur Öztürk apartmanın kapısının önünde yere yığıldı. Talihsiz genci kanlar içinde yerde yatarken bulan komşuları 112 haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından öldüğü belirlenen Öztürk'ün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

CİNAYETLE ilgili çalışma başlatan Bandırma Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan- Tuğba Ünlü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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