Kayıp ekonomist dört koldan aranıyor

AMERİKA Birleşik Devletleri'nde (ABD) Dünya Bankası'nda çalıştıktan sonra emekli olan ve tatil için geldiği Balıkesir'in Gönen ilçesinde köpeğiyle yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmaları 17'nci günde de sürüyor.

Berzeg'in mahallede görüldüğü iddiaları üzerine araştırma yapan ekipler, görülen kişinin başka biri olduğunu tespit etti. Arama çalışmaları, Berzeg'in kaybolduğu değerlendirilen ormanda 60 kişilik ekip, 2 kadavra arama köpeği ile İHA ve ısıya duyarlı termal kameralı dronlarla sürüyor.

TERMAL KAMERALAR ARIYOR

BURSA İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin de katıldığı çalışmalara, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri de istihbari destek verdi. Son 3 gün boyunca, İHA ve ısıya duyarlı termal kameralı dronlarla arazide arama çalışması yapıldı.

Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı 15 kişilik özel ekip ve 2 kadavra arama köpeği ile mağara, dağ, kanyon gibi ulaşılması zor bölgelerde arama yapan SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği, arama çalışmalarına destek verdi. Arama kurtarma ekipleri ile gönüllülerden oluşan yaklaşık 60 kişilik ekibin arama çalışması sürüyor.