Balıkesir'de boşanma aşamasındaki Saygın Altınöz (49) tarafından otomobilinde tabancayla vurulan Havva Altınöz (29), tedavi gördüğü hastanede 112 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

AYLARDIR TEDAVİDEYDİ

Saygın Altınöz'ün, eşini 15 yaşındayken kaçırdığı, Havva'nın ailesinin şikayeti üzerine cezaevine girdiğini, çıktıktan sonra ise Havva'yı bir kez daha kaçırıp, bu kez ailesinin izin vermesiyle evlendikleri öğrenildi. Havva Altınöz, boşanmak istediği eşi tarafından 27 Nisan'da tabancayla başından vuruldu. O zamandan beri tedavi altında olan Altınöz, 112 gündür verdiği mücadelede yenik düştü. Saygın Altınöz, kendisini aldattığını ileri sürdüğü Havva Altınöz'e 2022 yılında boşanma davası açtı. Saygın Altınöz hakkında tehdit ettiği gerekçesiyle gizlilik ve koruma kararı aldıran 1 çocuk annesi Havva Altınöz, Balıkesir'e yerleşip, temizlik görevlisi olarak işe başladı. Saygın Altınöz hapse girip çıktıktan sonra Havva'nın otomobilinin yakınında onu beklemeye başladı. Otomobile bindiğini görünce Havva'nın başına ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Havva Altınöz dün hayatını kaybetti.