Malatya’dan son dakika haberi: Yeşilyurt’ta helikopter düştü, ekipler olay yerine hareket

Malatya'da bulunan 2'nci Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait Tulga Kışlası'ndaki askerî hava meydanında S-70 Sikorsky tipi helikopter kaza kırımına uğradı.

GECE GÖRÜŞ GÖZLÜĞÜYLE EĞİTİM SIRASINDA KAZA

Helikopterin, pilotların gece görüş gözlüğü kullanarak gerçekleştirdiği eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırımına uğradığı öğrenildi.

HELİKOPTERİN ENKAZINA ULAŞILDI

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), S-70 tipi helikopterin kaza kırımına uğradığını ve enkazına ulaşıldığını açıkladı.

MALATYA'DAN ACI HABER

Milli Savunma Bakanlığı Malatya'da meydana gelen kazada 4 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"S-70 tipi helikopterimizin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya'da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'mize ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz."

ÖMER ÇELİK: "AZİZ MİLLETİMİZE SABIR VE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Ömer Çelik, mesajında şu ifadeleri kullandı: Acımız büyük... Malatya'da askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz...