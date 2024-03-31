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Haberler Balıkesir Balıkesir 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı oy oranları...

Balıkesir 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı oy oranları...

Son dakika haberleri...31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oyunu kullanan vatandaşlar bulundukları ilin seçim sonuçlarını merak ediyor. Balıkesir'de hangi belediye başkan adayının önde olduğu ve oy oranları araştırılıyor. Peki 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığında hangi isim önde? Balıkesir Büyükşehir Belediye seçim sonuçlarını yeniasir.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İşte 31 Mart Balıkesir yerel seçim sonuçları ve oy oranları...

HABER MERKEZİ
Balıkesir 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı oy oranları...

Milyonlarca seçmen bugün sandık başına giderek oyunu kullandı. Balıkesir'de oyunu kullanan seçmenler Balıkesir ili yerel seçim sonuçlarını merak ediyor. Peki Balıkesir'de hangi aday önde? Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak? İl il seçim sonuçlarını yeniasir.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İşte 31 Mart 2024 Balıkesir yerel seçim sonuçları...

31 MART 2024 BALIKESİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Balıkesir yerel seçim sonuçlarını yeniasir.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz.

BALIKESİR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

En fazla seçmene sahip ilçe, 757 sandıkta 250 bin 124 seçmenle Merkezefendi olarak belirlendi.

En az seçmene sahip ilçe ise Baklan olarak belirlendi. Baklan'da kurulacak 18 sandıkta toplamda 4 bin 528 seçmen oy kullanacak.

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