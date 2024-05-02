Kafatası ve kemikler toprağa verilecek

Balıkesir'de kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü ortaya çıkan ekonomist Korhan Berzeg'in (83) kemiklerine, daha önce 9 kez taranan 325 kilometrekarelik alanın sınırında ulaşıldığı öğrenildi. Kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, 3 kadavra arama köpeği ve 62 jandarma personeli ile yürütülen alan tarama çalışması, Berzeg kaybolduktan 319 gün sonra sonlandırıldı.

Ölüm nedeni, adli tıp raporuyla kesinleşecek olan Korhan Berzeg'in 12 kemik ve kafatası toprağa verilecek.

BERZEG'İN KIZI BÖLGEDE

Korhan Berzeg'in, DNA örneği vermek için İngiltere'den Türkiye'ye gelen kızı Nisa Helen Berzeg de arama çalışmalarının son gününde, avukatlarıyla birlikte Armutlu Mahallesi'ne gelip olay yerinde incelemelerde bulundu. Avukatları ve yakınlarıyla babasının evine de giden Berzeg, daha sonra mahalleden ayrıldı. Berzeg'in ölüm nedeniyle ilgili soruşturma çok yönlü yürütülürken, tüm ihtimaller de değerlendiriliyor.

Berzeg'in hayvan saldırısında ölüp, cesedinin parçalanarak taşınmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, bu nedenle kemiklerde diş izi aranıyor. Aynı zamanda cinayet ihtimali de masada tutulurken, bundan sonraki süreçte ölüm olayının gerçekleşme şekliyle ilgili istihbari çalışmaların sürdürüleceği belirtildi. Ölüm nedeni adli tıp raporuyla kesinleşecek olan Korhan Berzeg'in 12 kemik ve kafatası, adli tıptaki incelemelerin tamamlanmasının ardından toprağa verilecek.