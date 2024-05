Kardeş oyunu dehşete dönüştü

Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Kepekler Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki M.Y, babasına ait tabancayla oynamaya başladı. Tabancanın yanlışlıkla patlamasıyla çıkan mermi M.Y'nin ablası H.Y'ye (17) isabet etti. Karın bölgesinden yaralanan H.Y, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. H.Y'nin cenazesi Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ablasının ölümüne neden olan M.Y. ise sosyal hizmet uzmanları eşliğinde ifadesi alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. M.Y. ve H.Y'nin ailesinin Şanlıurfa'dan Balıkesir'e tarım işçisi olarak geldiği öğrenildi.