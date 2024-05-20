  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Kardeş oyunu dehşete dönüştü

Kardeş oyunu dehşete dönüştü

HABER MERKEZİ
Kardeş oyunu dehşete dönüştü
Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Kepekler Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki M.Y, babasına ait tabancayla oynamaya başladı. Tabancanın yanlışlıkla patlamasıyla çıkan mermi M.Y'nin ablası H.Y'ye (17) isabet etti. Karın bölgesinden yaralanan H.Y, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. H.Y'nin cenazesi Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ablasının ölümüne neden olan M.Y. ise sosyal hizmet uzmanları eşliğinde ifadesi alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. M.Y. ve H.Y'nin ailesinin Şanlıurfa'dan Balıkesir'e tarım işçisi olarak geldiği öğrenildi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA