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Haberler Balıkesir Balıkesir'de trafik denetimi: 74 araca ceza

Balıkesir'de trafik denetimi: 74 araca ceza

Balıkesir’de kırsal bölgelerde huzuru sağlamak için çalışmalar yürüten jandarma ekipleri hız denetimi ve emniyet kemeri denetimi yaptı. Yapılan denetimde 74 araca 152 bin TL para cezası yazıldı.

İHA
Balıkesir’de trafik denetimi: 74 araca ceza

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri tarafından, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can kayıplarını en aza indirmek maksadıyla, 18-19 Mayıs tarihlerinde radarla hız denetimi ve emniyet kemeri ve çocuk bağlama tertibatı denetimi gerçekleştirdi.

Radarla hız denetimi sonucunda 212 araç kontrol edildi. 12 araca 16 bin 689 TL para cezası kesildi. Yapılan emniyet kemeri ve çocuk bağlama tertibatı denetimi ise bin 906 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan 62'sine 136 bin 14 TL para cezası kesilirken, 17 araç trafikten men edildi.

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