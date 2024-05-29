Korhan Berzeg’in ölüm nedeni belli oldu mu? Adli Tıp Raporu’na ulaşıldı

Ekonomist Korhan Berzeg, 2023 yılının Mayıs ayında, İngiliz eşi Angela Berzeg ile birlikte, memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine tatile geldi. 17 Haziran günü, köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg'e ulaşılamadı. Ekonomist Korhan Berzeg'e dair 312 gün sonra yeni bir gelişme yaşandı. Armutlu Mahallesi'nin 3,5 kilometre uzağındaki dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı ile kıyafet ve insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu.
KEMİK PARÇALARI BERZEG'E AİT ÇIKTI
İncelemede, kemik parçaları ile kızından alınan kan örneğinin DNA'sının eşleştiği açıklandı. Böylece kaybolduktan 316 gün sonra Korhan Berzeg'in öldüğü kesinleşti. Devam eden arama çalışmaları kapsamında, Korhan Berzege'e ait olduğu belirlenen kafatası ile bazı kemiklere de ulaşıldı. Toplam 12 parçadan oluşan tüm kemik parçalarının Berzeg'e ait olduğu ortaya çıktı.
BERZEG'İN ÖLÜM NEDENİ NE?
Geçtiğimiz gün defnedilen Berzeg'le ilgili Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporun ayrıntılarına SABAH ulaştı. İncelemelerde, kemiklerdeki muhtemel hayvan müdahalesine yani ısırılmasına bağlı doku kayıpları ve eksikliklerin bulunduğuna dikkat çekildi. Berzeg'in bölgedeki sokak köpekleri ya da vahşi bir hayvan tarafından parçalanıp öldürülmüş olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.