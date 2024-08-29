Bacaya sıkışan baykuşu itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğuna düşen baykuş İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin yoğun çalışması sonrası sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Olay, Karesi ilçesi Paşaalanı mahallesinde bulunan apartmanın havalandırma boşluğunda yaşandı. Sıkışan baykuş için apartman sakinlerinin 112 ihbar hattını araması sonrası Karesi Grup Amirliği personeli tarafından operasyon yapıldı. Baykuş sıkıştığı yerden uzun çalışmalar sonrası kurtarıldı. Kurtarma operasyonunun ardından ekiple çekilen fotoğraftaki, baykuşun "gülümsemeye benzeyen yüz ifadesi" hoş bir görüntü oluşturdu. Herhangi bir yarasının olmadığı görülen baykuş, Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibine teslim edildi.