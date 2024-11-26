En acı kayıt

BALIKESİR Edremit'te yaşayan gözü yaşlı anne Ferda Gördem, kızının eski kocası tarafından katledilmesini videoya kaydetti. Kızı Esra Gövem'in, boşandığı eşi Tolga Y'ye 2 yaşındaki çocuğunu teslim ettiği anları, şiddete maruz kalma ihtimaline karşı evlerinin balkonundan, kameraya alan anne Ferda Gördem, cinayete tanık oldu.

Oto kiralama şirketinde çalışan Tolga Y. (28) ile bir mağazada çalışan Esra Gövem (24) iki yıl evli kaldıktan sonra 2016'da boşandı. Küçük kızları E.Y.'yi almaya gelen eski kocası, genç kadını bıçaklayıp öldürdü.

'CEZALAR ARTIRILMALI'

O kahreden anları Yeni Asır'a anlatan acılı anne Gördem, 'Ben yaşanabilecek en acı anı çektim. Kızımın, torunumun annesinin katledilişini istemeden kameraya çektim. Bundan büyük acı olamaz. Olayın üzerinden 9 yıl geçti ama hala o cinayet anları gözümün önünde. Erkek şiddetinin artık son bulması lazım. Cezalar da ağırlaştırılmalı" dedi.