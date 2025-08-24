Otomobil çekiciye çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

BALIKESİR'İN Bandırma ilçesi, Erdek karayolu üzerindeki Mamun mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Meydana gelen feci kazada otomobil, seyir halindeyken oto kurtarma aracı olan çekiciye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunanlardan 1 kişi olay yerinde can verdi. Yaralılar ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası bölgede jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.