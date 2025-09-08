Elektrik direğine çarpan araçtaki uzman çavuş öldü

BALIKESİR'İN Manyas ilçesinde elektrik direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Asım Öztürk (26) hayatını kaybetti, yanındaki Furkan Köroğlu ise ağır yaralandı. Öztürk ile Köroğlu'nun İlçe Jandarma Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

'HÜZNE BOĞULDULAR'

Kaza, dün saat 02.00 sıralarında Manyas'ın kırsal Kızık Mahallesi çıkışında meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Asım Öztürk'ün kullandığı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu elektrik direğine çarptı.

Kazada Öztürk ile yanındaki arkadaşı Furkan Köroğlu araçta sıkıştı. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan Asım Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan Furkan Öztürk ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, meslektaşlarının hayatını kaybettiğini öğrenince üzüntü yaşadı.