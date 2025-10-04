Ayvalık’ta zeytin hasadı dualarla başladı

BALIKESİR'İN dünyaca ünlü zeytin ve zeytinyağı üretim merkezi Ayvalık'ta, bu yılın zeytin hasadı Altınova Mahallesi'nde geleneksel dualarla başladı. Bölgenin tanınmış zeytin yetiştiricilerinden Hatice Yeşildağ'ın öncülüğünde gerçekleştirilen ilk hasat, hem üreticiler hem de köy halkı için adeta bayram havasında geçti. Sabahın erken saatlerinde tarlada bir araya gelen işçiler ve aileler, bereketli bir sezon dileğiyle ellerini semaya açarak dualar etti. Yörede yıllardır sürdürülen bu gelenek, zeytin ağacına duyulan saygının ve emeğin kutsallığının bir göstergesi olarak görülüyor. ÖDÜLLER KAZANIYOR

Hatice Yeşildağ, bu yıl hasadın umut verici geçtiğini belirterek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da dualarla, umutla başladık. Ayvalık'ın bereketli toprakları bizlere hem geçim kaynağı hem de dünya sofralarına uzanan bir lezzet sunuyor" dedi. Bölgeden çıkan ürünler uluslararası yarışmalarda ödüller kazanıyor ve her hasat dönemi bölge ekonomisine büyük katkı sağlıyor.