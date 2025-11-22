Aşırı hız sonları oldu! Balıkesir ve Uşak’ta iki korkunç kaza

Balıkesir'de meydana gelen kazada bir kişi can verdi. Olay Balıkesir- Bursa Kara Yolu Bursa istikameti Susurluk Şeker Fabrikası mevkiinde meydana geldi. Mert Uslu yönetimindeki otomobil Şeker Fabrikası önünde A.A.K.'nın kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Korkunç kaza sonrası olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde yapılan incelemede sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Görgü tanıklarının ifadesine göre hayatını kaybeden 29 yaşındaki Mert Uslu'nun aşırı derecede süratli olduğu öğrenildi.

ŞARAMPOLE UÇTU

Kaza, Uşak merkeze bağlı Bozkuş köyü yakınlarında meydana geldi. Şerafettin Kılınç (27) adlı genç motosikletiyle, virajı alamayarak direksiyon hâkimiyetini kaybetti ve savrularak yoldan çıktı. Motosikletli gencin Şarampole devrildiğini gören çevredeki vatandaş

vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Şerafettin Kılınç, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kılınç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatı kaybetti.