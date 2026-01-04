Bir şişe içki için mekan taradı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde işletme sahibinden bir şişe içki isteyen saldırgan, bu isteğine olumsuz yanıt veren mekânı tüfekle adeta taradı. Olayda 1 kişi öldü. Biri ağır olmak üzere 3 kişi de yaralandı. Kısa süre önce cezaevinden tahliye olan Gürkan Taş (42), Gömeç'in Kızko Sahili'nde bir restorana giderek mekân sahibi Ahmet Ercan'dan "Bana bir şişe içki vereceksin" diyerek içki istedi. Ancak işletmenin sahibi bu isteği olumsuz yanıtladı. Mekan sahibine hakaretler savuran Gürkan Taş daha sonra restorandan uzaklaştı. Gürkan Taş iki saat sonra işletmeye elinde bir tüfekle yeniden gelerek etrafa rastgele ateş açtı. Hasan Durka (36), Zafer Aydoğan mekan sahibi Ahmet Ercan ile ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. Vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Hasan Durka olay yerinde ölürken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Saldırgan Gürkan Taş ise, iki saatlik bir kovalamacanın ardından göz altına alındı. İşlemleri tamamlanan Gürkan Taş çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.