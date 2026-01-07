Haberler Balıkesir Balıkesir'de mide bulandıran görüntü: Kurabiyenin içinden öyle bir şey çıktı ki... Balıkesir'de mide bulandıran görüntü: Kurabiyenin içinden öyle bir şey çıktı ki... Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir fırından kurabiye alan müşteri hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre kurabiyenin içinden sigara izmariti çıktı. Yapılan denetimlerde tarihi geçmiş ürünler tespit edilirken işletmeye idari para cezası kesildi. İHA









Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir vatandaşın çikolatalı kurabiye satın aldıktan sonra ürünü yerken içerisinden sigara izmariti çıktığını iddia etmesi üzerine ilgili ekipler harekete geçti. Şikâyet doğrultusunda yapılan incelemeler kapsamında, ihbar edilen işletmeye denetim gerçekleştirildi.





İhbar ve şikâyet üzerine sahaya çıkan Bandırma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işletmede yaptıkları resmi kontrol sırasında süt ve peynir ürünlerinde son tüketim tarihinin geçtiğini tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından tarihi geçmiş ürünlere el konulurken, işletmeye idari işlem uygulandı. Ayrıca imalathanede uygunsuzluklar tespit edildi. Bu kapsamda işletmeye yaklaşık 35 bin TL tutarında idari para cezası kesildi.