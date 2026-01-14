Asit fabrikasında şüpheli ölüm

BALIKESİR'İN Bandırma ilçesinde bir asit fabrikasında çalışan kepçe operatörü, görev başında hayatını kaybetti. Ömerli Kırsal Mahallesi'nde bulunan ve Hicri Ercili adlı şirket tarafından işletilen asit fabrikasında kepçe operatörü olarak çalışan 54 yaşındaki Ufuk Avcı, saat 22.35 sıralarında kepçenin operatör kabininde iş arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Avcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.