CHP’li belediye korumalarından gazeteci Yüksel Kalkan’a saldırı

Balıkesir'de CHP'li Ayvalık Belediyesi'ne yönelik haberleriyle bilinen yerel gazeteci Yüksel Kalkan, ofisinden çıktığı esnada saldırıya uğradı. Belediye faaliyetlerini uzun süredir eleştiren haberler yapan Kalkan, belediye başkanının koruması olduğunu iddia ettiği bir şahıs ve yanında bulunan 6-7 kişi tarafından darp edildiğini öne sürdü. Yüzü kanlar içinde kalan gazeteci Kalkan, "CHP li belediyeden yaptığım haberlerden dolayı defalarca tehdit alıyordum. işte gördüğünüz gibi gerçekleri yazınca Ayvalık Belediyesi'ne ters gelen haber yapınca cevabı saldırı oldu" ifadelerini kullandı.

YANKI UYANDIRDI

Olayın, çarşı merkezinde, polis ekiplerine yalnızca birkaç dakika mesafede ve güvenlik kameralarının bulunduğu bir alanda gerçekleştiğini söyleyen Yüksel Kalkan saldırıyı gerçekleştirenler hakkında yasal süreç başlatıldığını ifade etti. Yaşanan saldırı, Ayvalık'ta geniş yankı uyandırdı. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, saldırıyı sert sözlerle kınayarak bunun basın özgürlüğüne yönelik bir müdahale olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturmanın takipçisi olacaklarını dile getiren AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Betül Akın, Medyadan sorumlu Aytül Hoşbakan ve Alihan Tavşan darp edilen gazeteci Yüksel Kalkan'ı evinde ziyaret etti.