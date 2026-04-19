Araştırma görevlisini öldüren iki kişi tutuklandı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde dün yüzleri maskeli 2 şüpheli şahıs tarafından motosikletle bir iş yerine ateş açıldı. Açılan ateş sırasında olay yerinin yakınında bulunan Balıkesir Üniversitesi'nde araştırma görevlisi Semih Kaçmaz ağır yaralandı. Ekiplerce hastaneye kaldırılan Kaçmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan incelemeler sonucu şüphelilerin Bandırma ilçesine kaçtıkları belirlendi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler T.K. ve A.S., suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.