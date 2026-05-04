Kum zambakları ahşap kafeslerle korumaya alındı

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesi Badavut Sahili'ndeki endemik zenginliklerinden biri olan ve nesli tehlike altında bulunan 26 kök kum zambağı Ayvalık Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliği ve Ayvalık Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla kafesle koruma altına alındı. Ahşap kafesler, bitkilerin doğal habitatına zarar vermeden koruma kalkanı oluşturuyor. Bu uygulama ile zambakların araç trafiğinden ve tahribattan korunması hedefleniyor. Kum zambağını koparanlara 387 bin TL ila 557 bin TL arasında idari para cezası uygulanıyor.