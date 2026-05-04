Manisa’dan Hakkari’ye gönül köprüsü

MANİSA'DA küçük bir adımla başlayan, bugün ise Türkiye'nin devasa bir iyilik hareketine dönüşen "Kitap Kumbaram" projesi, 10. yılında 22. kütüphanesini açmanın gururunu yaşıyor. Projenin kurucusu ve koordinatörü olan Türkçe Öğretmeni Gönül Kovan Gürakan, öğrencileriyle birlikte çıktığı bu yolculukta; Manisa'dan Hakkari'ye kadar gitmedik köy, dokunmadık çocuk bırakmıyor. Son olarak Hakkari Yüksekova'daki Adaklı köyünde bulunan Borsa İstanbul Şehit Piyade Er Lezgin Han İlk/Ortaokunda 4 bin kitapla açılan kütüphane ile zincirin 22. halkasını tamamlayan Gürakan, projenin sadece kitap toplamak değil, gönül bağları kurmak olduğunu vurguladı.