Haberler Balıkesir Bandırma’da Ana Jet Üssü kapılarını çocuklara açtı

SUAT SALGIN

Giriş Tarihi: Gazete

MİLLİ Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen "Mehmetçikle Bir Gün Projesi" çerçevesinde, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı, ilkokul öğrencilerine kapılarını açtı. Askeri uçakları büyük bir ilgiyle inceleyen çocukların heyecanı ve merakı ise gözlerinden okundu. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı ziyarete ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı. Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, minik öğrencilerin ziyaretinden duyulan memnuniyet dile getirilerek, "Öğrencilerimizi ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduk. Gelecekte vatanımızın semalarını koruyacak, bilimin ve teknolojinin ışığında yetişen minik kartallarımızın gözlerindeki heyecana ve meraklı bakışlarına tanıklık etmek bizler için paha biçilmezdi. Gökleriniz açık, ufkunuz geniş olsun çocuklar" ifadelerine yer verildi.

