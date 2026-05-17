Alkol alan adam arkadaşlarına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 3 yaralı

Balıkesir'in kırsal Aslıhan Mahallesi'nde evinin bahçesinde alkol alan N.A. ile arkadaşları arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.A. yanındaki tabancayla arkadaşlarının üzerine kurşun yağdırdı. Bahcede 4 kişi vücutlarına aldıkları kurşun yarasıyla kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin 112 haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan İ.B, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan N.A, jandarma ekiplerince mahallenin kırsalında bulunan bir depoda yakalandı.